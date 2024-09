De Álvaro Muñoz Escassi a Jennifer Lopez: las 10 parejas de famosos que el verano rompió

Este verano, son muchas las parejas de famosos que han decidido cortar sus relaciones

La web de Informativos Telecinco repasa las rupturas más sonadas del verano de 2024

Las rupturas más sonadas y caras de los famosos

Queda poco menos de un mes para que acabe el verano y ya son muchas las parejas de famosos de talla mundial que han roto. Estrellas que parecían estar en el punto más álgido de su relación y que finalmente han puesto fin a su historia de amor. Y otras a las que Se les rompió el amor de tanto usarlo o -como añadió Rosalía interpretando a la gran Rocío Jurado durante su actuación en los Latin Grammy 2023- de no usarlo.

Del mismo modo, algunas personalidades del mundo del cine, música, televisión, de las redes sociales o incluso royals han terminado sus romances en -aparentemente- buena sintonía, y otras no tanto.

Este ha sido el verano negro del amor y de las rupturas de numerosas celebrities. La web de Informativos Telecinco hace un repaso de las 10 más sonadas.

Laura Sánchez y David Ascanio

El 5 de junio llegó una de las primeras parejas que el verano ha sesgado: la de Laura Sánchez y David Ascanio. Ambos se separaron tras seis años de matrimonio y 15 de relación pese a ser una de las parejas más consolidadas en el panorama nacional.

Pese a que la noticia trascendió ese día de la mano de la revista ¡HOLA!, la ruptura llegó hace unos meses. El motivo se debía a una crisis que no pudieron superar al encontrarse en etapas vitales distintas.

Escasas semanas después, Laura Sánchez encontró una nueva ilusión: el torero Manuel Escribano. De hecho, la pareja ya no se esconde e incluso suben fotografías juntos a las redes, además de dejarse ver juntos por las calles dados de la mano y besándose.

Billy Ray Cyrus y Firerose

El 11 de junio, el portal TMZ y la revista People informaron que el padre de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, solicitó el divorcio de Johanna Rose Hodges, más conocida como Firerose, tras siete meses de matrimonio.

De acuerdo con ambos medios, Billy Ray solicitó el divorcio el pasado 22 de mayo en Nashville, Tennessee. El cantante alegó en los documentos judiciales diferencias irreconciliables y una conducta matrimonial inapropiada como motivo del divorcio.

Tres días después, Firerose acusó a su exmarido de un comportamiento "impredecible y volátil", además de "abuso verbal, emocional y psicológico extremo" durante su matrimonio.

Marco Asensio y Sandra Garal

El 12 de junio, Marco Asensio anunció su divorcio con Garjal 11 meses después de casarse.

"Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida", explicó el exfutbolista del Real Madrid a través de Instagram.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís

El 25 de junio, y tras días en los que sobrevolaban los rumores de su distanciamiento, se confirmó que Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís habían puesto fin a su romance, el cual salió a la luz el pasado mes de febrero.

Dos días después, el hijo de Carmen Tello rompió su silencio y declaró ante los medios: "Yo me llevo muy bien con ella, tenemos muy buena relación y ya está. No hay nada extraño, se han inventado muchas cosas y yo no me meto porque voy a lo mío, pero que todo está correcto y todo está bien, y todo estará bien".

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez

El 27 de junio, María José Suárez confirmó su ruptura con Escassi después de semanas de rumores.

"Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos recuerdos vividos en estos tres años, que han sido muchos", confesó a través de sus redes sociales.

Desde entonces, su truculenta historia de amor ha sido protagonista del papel couché debido a la aparición de terceras personas por parte del ex jinete. Un culebrón que sin duda ha copado numerosos titulares de la prensa del corazón a lo largo del verano.

Raquel Revuelta y Luis García Bahamonde

El 10 de julio, el programa Mañaneros adelantaba que la presentadora Raquel Revuelta y su novio habían cortado tras siete años de relación. Una noticia sorprendente ya que todo apuntaba a que pasarían por el altar en breve.

Tal y como se conoció, no fue una ruptura reciente, ya que decidieron mantenerla en secreto durante unas semanas antes de que saltase a la crónica social.

La princesa de Dubái, Mahra Sheikha, y el jeque Al Maktoum

El 16 de julio, la princesa Mahra Sheikha, una de las 30 hijas de emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anunció su ruptura con el jeque Mana Al Maktoum a través de Instagram. Aseguró que el motivo de su quiebre sentimental se debía a supuestas relaciones con otras mujeres por parte del empresario.

"Querido marido, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa", expresó.

Fue en junio de 2023 cuando la princesa se daba el sí quiero con el empresario en la más estricta intimidad.

Aitana y Sebastián Yatra

El 6 de agosto, el mundo entero conoció que Aitana y Sebastián Yatra habían decidido tomar caminos separados tras un año y medio juntos y con idas y venidas de por medio.

Según avanzó ABC, la decisión vino por parte del cantante colombiano apenas unos días después de que disfrutaran de sus vacaciones románticas en Mallorca y junto a Rafa Nadal.

Los rumores de su ruptura ya habían empezado a circular pocos días antes ya que Aitana, durante un concierto en Vigo, no pudo contener las lágrimas antes de cantar Akureyri, la canción que compuso junto a su ya expareja durante un viaje a Islandia.

"En la vida hay momentos que vives intensamente y todo es increíble, pero a veces se acaba y no pasa nada. No permitas que nadie te diga que nada es para siempre, porque hay muchas cosas que pueden ser para siempre. La familia, los amigos y vosotros seréis para siempre", se lamentó.

Alice Campello y Álvaro Morata

El 12 de agosto, Álvaro Morata anunció a través de sus redes sociales su separación de Alice Campello después de ocho años juntos y cuatro hijos en común, Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella.

"Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo", señaló el futbolista. También negó la existencia de terceras personas.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

La historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affeck llegó a su fin el pasado 20 de agosto, cuando la cantante solicitó el divorcio del actor en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles tras dos años de matrimonio.

La estadounidense citó "diferencias irreconciliables" en su petición de divorcio y, según fuentes cercanas a la revista People, los motivos de su separación se debían a sus personalidades opuestas, a los cambios de humor de Affleck y a la distancia.

JLo presentó la demanda pro per, es decir, por sí misma y sin abogado. Además, ha renunciado a la manutención conyugal y le ha pedido al juez que también se la niegue a Ben.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.