Salen a la luz los motivos del divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck: todos los detalles

Pese a que los rumores sobre su separación iban in crescendo durante los últimos meses, no ha sido hasta este mes de agosto cuando la cantante ha dicho basta. Ha presentado la documentación para separarse definitivamente de su ya exmarido y ha puesto punto y final a su sonada y polémica historia de amor .

La distancia y los compromisos de ambos también ha jugado un papel clave en su matrimonio. De hecho, según ha mencionado la revista, en el momento de la separación, ella se encontraba en Nueva York grabando una adaptación del musical Kiss of the Spider Woman -que coprodujo con Affleck- y ensayando para su gira de verano This Is Me... Live. Cabe recordar que la canceló a finales de mayo "para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos", expresó en un comunicado.