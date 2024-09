"Es una gran pérdida. Y, ya lo he dicho antes. Un padre nunca debería vivir más que un hijo . Un hijo nunca debería morir antes que un padre", ha dicho durante el desarrollo del vídeo. Al igual que la fe en Dios es su mayor refugio: " Son cosas que no podemos controlar . Mi fe me dice que todo está en manos de Dios. Así se sentía Shannen. Yo le decía: ¿No tienes miedo de hacer esto? Ella decía: Pasará lo que tenga que pasar . Sólo tengo que ser inteligente y tomar las precauciones que deba tomar, y luego está en manos de Dios. Y así vivió su vida", ha dicho Rosa.

Después, ha contado lo que vivieron ambas en las noches previas a su muerte: "Se me acercó, me trasladó a una habitación más cercana a la suya y finalmente ella me dijo una noche "Mamá, ¿quieres dormir conmigo?" Fue un regalo tan grande para mí estar junto a ella esas últimas semanas. Es como si pudiera quedarme ahí. Podía oírla respirar y podía sentirla. Fue un regalo que ella me dio", ha sido su emotiva confesión.