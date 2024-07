Shannen Doherty murió arruinada: vendió sus posesiones para ayudar a su madre por si moría antes que ella

Pese a que la actriz siempre mantuvo la actitud positiva pese a su enfermedad, también quiso dejar algunas cosas en orden por si finalmente acababa falleciendo por culpa del cáncer. Ella misma lo explicó en uno de sus podcast, en el que admitía que su prioridad era su madre: " Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que va a ser duro para ella si yo fallezco antes. Y precisamente porque va a ser tan duro, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que tenga que lidiar con un montón de papeleo. No quiero que tenga cuatro trasteros llenos de muebles".

"No tengo idea de cuánto tiempo estaré en quimioterapia porque no tengo idea si serán, ya sabes, tres meses o si serán seis meses o si vamos a, ya sabes, si después tres meses, no funciona si vamos a cambiar de nuevo. Eso no es algo que pueda predecir. No es algo que mis médicos puedan predecir y da miedo", comenzaba explicando la intérprete.