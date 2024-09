Ola de críticas a Quevedo por su actitud en una discoteca de Madrid junto a Rauw Alejandro

A finales de enero de este mismo año, Quevedo cumplió su promesa . Como ya vaticinó él mismo en su tema Ahora qué con el verso "2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar y 2024, desaparecer", el cantante anunció su retirada temporal de la música con un breve directo en las redes sociales. "Desde que salió Cayó la noche no he parado y necesito vacaciones. Les doy las gracias a todos, pero no esperen verme por las redes, voy a intentar desconectar. Me despido de ustedes", dijo en una conexión de apenas cinco minutos, en la que dejó desolados a unos fans, que sólo esperaban volver a tener noticias suyas.

La letra dice "Y no iba a salir, lo prometo ni quería, casi que me obligaron, así que la culpa no es mía. Pudo haber sido otra, pero solo estabas tú ese día y no pensé que te ilusionaría. Perdón, sorry, perdón, soy un perro y siempre ando de cacería, lo único que me acuerdo es que te llamabas Lucía o María" y todo hubiera quedado en la noticia de la presentación en público de este nuevo trabajo, si no fuera porque, en la grabación, se ve a Quevedo fumando dentro de la discoteca madrileño, mientras canta su propio tema. De ahí que muchos usuarios se hayan preguntado cómo es posible que alguien esté fumando en un local cerrado, si es algo totalmente prohibido por ley.