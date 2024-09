El hermano de David Bisbal terminó en silla de ruedas por una presunta negligencia: su testimonio

En abril de 2023, José María Bisbal desapareció en Roquetas de Mar

Estuvo durante cinco meses ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

Ahora, más de un año y medio después, ha salido a la luz el presunto origen de que José María acabara en silla de ruedas

El 5 de abril de 2023, David Bisbal y su familia recibieron una de las peores noticias de su vida: el hermano del famoso cantante, José María Bisbal, desapareció el día antes en Roquetas de Mar. La Guardia Civil le buscó por "tierra, mar y aire" y llegaron a plantearse el suicidio, ya que horas antes había tenido una discusión con su mujer, Guadalupe. Horas después, fue localizado con vida. Sin embargo, su estado de salud era delicado. Josemari -así le llama su entorno más cercano- terminó en silla de ruedas por una lesión medular. Estuvo durante cinco meses ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo en la más estricta intimidad.

Desde entonces, José María decidió encontrar un nuevo hobbie en su vida y descubrió el parabádminton, llegando a ingresar en la Federación Española de Bádminton (FESBA) y ha convertirse en uno de los mejores volantistas del país.

Ahora, casi un año y medio después del terrible suceso, ha salido a la luz el origen por el que el hermano de David Bisbal acabó en silla de ruedas: una lesión medular a la altura de la D10 provocada por una negligencia médica, tal y como ha publicado este mes de septiembre La Voz de Almería. El citado medio ha charlado con José María.

Su testimonio

"No sabía qué decisión tomar, tenía la mente en otro lado, en que una parte de mí ya no funcionaba", ha recordado. "Yo me preguntaba por qué. Ni un solo médico me dijo la razón por la que era mejor ir a Toledo que quedarme en Almería o Granada. Les hice caso, pero no sabía a dónde iba", ha apuntado.

"Nadie me dijo todo lo que allí podía aprender, lo que podía mejorar y lo que me podían ayudar psicológicamente, no solamente en cuanto a rehabilitación", ha añadido José María.

Así, en la provincia de Castilla-La Mancha, contó con un equipo psicológico para que pudiera "aceptar la lesión". "A partir de la asimilación ya se puede empezar a hacer la rehabilitación de manera más efectiva", ha explicado.

El almeriense no ha negado lo "dura que es la situación", aunque ha destacado que el apoyo de sus seres queridos ha sido fundamental. "Yo no me quejo, he tenido mucho apoyo tanto de la familia Bisbal como de la Ferre, ninguna me ha defraudado, estoy muy agradecido por la ayuda recibida".

