El hijo de la reina Camila da la última hora del reservado estado de salud del rey Carlos III

Thomas Henry Charles y Laura Rose Parker Bowles podrían pasar desapercibido en pleno centro de Londres. Ambos llevan sus vidas en un discreto segundo plano y lejos del foco mediático. Sin embargo, llevan años expuestos ante las cámaras y con sólo oír sus apellidos se descifra que no son personas anónimas. Que sus figuras están relacionadas con la Corona de Reino Unido. Su madre es nada más y nada menos que la reina Camila y ambos son fruto del primer matrimonio de la esposa del rey Carlos III con Andrew Henry Parker Bowles.

Ahora, el primogénito de la reina Camila, que este jueves 26 de septiembre lanza el libro Cooking & The Crown: Royal Recipes From Queen Victoria to King Charles III, ha dado la última hora de uno de los grandes misterios que la Casa Real intenta tapar: el reservado estado de salud del rey Carlos III en medio de su cáncer.