El espectacular cambio físico de Ethan Suplee, actor de 'Me llamo Earl': ha perdido 115 kilos

Ethan Suplee , el actor conocido por su papel en la mítica serie 'Me llamo Earl' o en 'American History X', ha sorprendido a todos sus seguidores con su espectacular cambio físico.

"La superación personal no tiene fin": las reflexiones del actor

"Me llevó muchos años comprender que para convertirme en una persona diferente , se necesitaban muchos casos de pequeños cambios, pero que no los entendería todos el primer día. Que mejorar en un solo cambio podría requerir otro cambio para impulsar la mejora", escribe en uno de sus post.

"La superación personal no tiene fin y si no trabajo para lograrlo de alguna manera, me estoy deteriorando. Prefiero mejorar".