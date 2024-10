La actriz Sally Filed desvela que fue abusada durante un aborto ilegal a los 17 años y muestra su apoyo a Kamala Harris

Así pues, en unos años donde los anticonceptivos solo estaban disponibles si estabas casado , la actriz manifiesta que "siento que muchas mujeres de mi generación pasaron por eventos traumáticos similares y me siento más fuerte cuando pienso en ellas. Creo que, como yo, deben querer luchar por sus nietos y por todas las jóvenes de este país. Es una de las razones por las que muchos de nosotros apoyamos a Kamala Harris y Tim Walz . Por favor, todos presten atención a esta elección, en todos los estados, especialmente aquellos con iniciativas electorales que podrían proteger la libertad reproductiva. POR FAVOR. ¡¡NO PODEMOS VOLVER!! Así que, aquí está mi historia".

"Todavía me siento muy avergonzada", así comienza Sally al relatar un crudo episodio de su vida que, hasta ahora, no había contado. De esta manera, la actriz ha desvelado que tras graduarse de la escuela secundaria, descubrió que estaba embarazada con tan solo 17 años . Pero, "afortunadamente, un médico era amigo de la familia y él nos llevó a mí, a su esposa y a mi madre en su nuevo Cadillac a Tijuana". Una vez en la ciudad mexicana, ha narrado que estacionaron en una calle de un aspecto horroroso y que el profesional de la salud le dijo que fuese a un edificio con dinero en efectivo.

Al entrar en el piso, experimentó uno de los momentos más traumáticos de su vida. Allí, sin anestesia, un técnico le daba, para comenzar el aborto, "unas cuantas bocanadas de éter, pero luego me lo quitaba, por lo que mis brazos y piernas se sentían entumecidos y raros". Field, entonces, ha procedido a relatar que se dio cuenta "de que el técnico, en realidad, estaba abusando sexualmente de mí". Asimismo, ha asegurado que al finalizar, le dijeron que se fuese corriendo como "si el edificio estuviera en llamas, no me querían allí, ¡era ilegal!".