Jenna Fischer , la popular actriz, conocida por su papel de la recepcionista Pam Beesly en la serie The Office, ha anunciado que en diciembre de 2023 le detectaron un cáncer de mama y que ahora, diez meses después, y tras someterse a cirugía, quimioterapia y radiación, lo ha superado.

Después de obtener unos resultados no concluyentes, una ecografía reveló un bulto en su seno izquierdo y en diciembre llegó la peor de las noticias: el diagnóstico de un cáncer de mama triple positivo en etapa uno.

Según Fischer, su tipo de cáncer era " agresivo ", pero también muy tratable. En enero, se sometió a una lumpectomía , una cirugía para extirpar parte del tejido mamario. "Por suerte", el cáncer se detectó a tiempo y no llegó a propagarse, pero para asegurarse de que no regresara, en febrero se sometió a 12 sesiones por semana de quimioterapia, en junio a la radiación y recibió una serie de "infusiones continuas de Herceptin y una dosis diaria de Tamoxifeno".

Para mantener el cáncer en privado, Fischer ha recurrido a unas "pelucas estupendas y sombreros con pelo" . Tras diez meses con la enfermedad, ya puede decir que "me siento muy bien y libre de cáncer" .

Ahora, Fischer " seguirá recibiendo tratamiento y seguimiento" y seguirá contando con la ayuda de su círculo más íntimo. "Lee ha estado a mi lado en todo el proceso. Y me refiero literalmente a mi lado: cirugías, quimioterapia, citas con el médico, búsquedas interminables con Google, llantos horribles a altas horas de la noche. Estuvo ahí".

La actriz ha agradecido a todas aquellas personas que le han apoyado en este difícil momento, incluida su coprotagonista de The Office, Angela Kinsey, quien "me protegió y abogó por mí". "Durante mucho tiempo, ella era la única persona en mi lugar de trabajo que lo sabía. Cuando perdí el cabello, ella usaba sombreros en nuestras reuniones de trabajo para que yo no fuera el único. Cuando necesitaba un descanso, lo tomábamos".