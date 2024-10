Sarah Ferguson: "Creí que mi cáncer era una sentencia de muerte, todavía no estoy fuera de peligro"

Sarah Ferguson fue diagnosticada de un cáncer de mama y operada de ello en 2023 y en enero de 2024 anunció el cáncer de piel

Fue la primera de los Windsor este 2024 en reconocer su enfermedad, seguida del rey Carlos III y de Kate Middleton

Ahora, la exmujer del príncipe Andrés, hijo de la difunta reina Isabel II, se ha sincerado sobre su estado de salud

Sarah Ferguson no lo ha tenido fácil. En menos de dos años, ha tenido que hacer frente a dos diagnósticos de cáncer. Primero de mama y después de piel. La exmujer del príncipe Andrés hacía público en junio de 2023 que había sido operada con éxito de un cáncer de mama que le fue detectado en una revisión rutinaria, un diagnóstico aterrador. Se sometió a una mastectomía simple y una operación de reconstrucción mamaria.

En enero de 2024 anunció que había sido diagnosticada de un melanoma maligno, un agresivo tipo de cáncer de piel. Fue la primera de los Windsor en reconocer su enfermedad, seguida del rey Carlos III y de Kate Middleton. Otro delicado bache de salud al que se ha enfrentado este último año y por el que, ahora, ha decidido alzar la voz, escribir una desgarradora carta y hablar de su situación para crear conciencia al compartir su experiencia.

"Cuando te dicen que tienes cáncer, no puedes evitar pensar que es una sentencia de muerte. Tu mente va a los lugares más oscuros y te preguntas qué te espera y cómo vas a compartir la noticia con tu familia", comienza la duquesa de York en un comunicado publicado en The Sun en la noche de este martes 8 de octubre.

"Ese fue mi caso el año pasado, cuando una mamografía de rutina detectó el cáncer de mama, algo que siempre había temido. Casi pierdo la cita porque no podía afrontar un viaje al centro de Londres en un caluroso día de verano y pensé en posponerlo. Fue sólo cuando le mencioné esto por casualidad a mi hermana Jane, quien me había llamado desde su casa en Australia , que me insistió en que fuera. Ese chequeo y el tratamiento al que me sometí me salvaron la vida", continúa.

Fergie explica que, para más inri, a finales de 2023 le diagnosticaron el melanoma maligno, el cual ella cree que fue causado por "mi exposición al sol cuando era una niña de piel clara en los años 70, cuando nadie sabía de la importancia de la crema solar". "Un diagnóstico de cáncer ya es bastante malo, pero dos seguidos son demasiado para cualquiera", se lamenta.

La excuñada del rey Carlos III afirma que "ha sido un período difícil" y que "todavía no estoy fuera de peligro". En estos momentos, sus médicos le han recomendado que no use la frase "libre de cáncer", sin embargo, "el tratamiento ha tenido éxito y las pruebas muestran que no ha habido propagación ni recurrencia", señala. Ahora, es consciente de que "tendré que recibir chequeos por el resto de mi vida".

Durante todo este arduo proceso, ha contado con el apoyo incondicional de su familia, "especialmente de mis hijas Beatrice y Eugenie", quienes "me he mantenido positiva y me han informado de que mi perspectiva es buena".

Su objetivo a la hora de compartir su experiencia es "crear conciencia" y alertar sobre la importancia de "nunca saltarse las citas de detección y siempre hacerse revisar los síntomas rápidamente".

Crea una campaña de recaudación de fondos

Sarah Ferguson lanza este miércoles 9 de octubre una campaña de recaudación de fondos para reunir 600.000 libras con el fin de ayudar a mujeres con cáncer de mama como patrocinadora de la organización benéfica Prevent Breast Cancer.

Ha unido fuerzas con la actriz de Coronation Street, Sally Dynevor, para ayudar a recaudar la suma necesaria para asegurar el futuro de la Academia Nacional de Imágenes Mamarias y capacitar a 50 nuevos especialistas en imágenes mamarias al año para servicios en todo el Reino Unido.

Sarah apuntala que las pruebas de detección del NHS están bajo una presión significativa debido a la falta de personal y su futuro "podría estar en riesgo si no actuamos ahora para protegerlo".

