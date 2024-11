La integrante de 'Los Gipsy Kings' ha confesado que está "harta" de criar a su cuarta hija en común con Dani Jiménez

La madre de Graciela y Susi Jiménez ha sido muy criticada en TikTok por estas declaraciones sobre su inesperada maternidad a los 40 años

Marisol Vargas explica por qué no cree que La Rebe vaya a tener un segundo hijo

En 'Mi Gran Boda Gipsy', los seguidores de la familia Jiménez descubrieron que Marisol Vargas estaba embarazada de su cuarta hija, Danielita, a sus 40 años y en 'Mi Gran Bautizo Gipsy' conocieron a la pequeña, que Dani Jiménez definió como "una bendición" pese a llegar a sus vidas de forma inesperada, pues no querían ampliar la familia tras haber tenido ya a La Rebe, Susi y Graciela. Pero ahora, tres años después de ese momento, la integrante de 'Los Gipsy Kings' ha lamentado en un directo en Instagram "seguir criando" a los 43 años y le han llovido las críticas.

No es la primera vez que la televisiva se queja de haber sido madre cuando su hija mayor ya tenía 22 años y cuando ya tenía un nieto, José Junior - ahora ya es abuela también de Libana, hija de Susi Jiménez e Iván Silva -, pero sí que es la ocasión en la que más "harta" se ha mostrado de tener que criar a Daniela: "¿Qué tal llevas la maternidad a los 43 años? Pues la verdad es que voy a contestar con sinceridad: estoy muy harta de hija, lo llevo muy mal".

Unas declaraciones que rápidamente ha querido matizar diciendo que, aunque no lleve bien haber sido madre tantos años después de haber tenido a sus hijas mayores, quiere mucho a su hija pequeña, que tiene ahora tres añitos: "Yo daría mi vida por ella, pero nos cuesta mucho a Dani y a mí". No obstante, también ha dicho que quiere más a sus nietos, José Junior y Libana, que tienen ahora seis y dos añitos, respectivamente: "A mi José le tengo un querer que no se puede explicar y a mi Libana la amo, es que se quiere mucho a los nietos, más que a los hijos".

Además, confesaba que echaba mucho de menos a Libana, que vive con sus padres, Susi e Iván, en Plasencia. Todas estas declaraciones las hacía Marisol mientras su hija pequeña jugaba en la playa y le repetía: "Daniela, con lo a gusto que podría estar yo... Daniela, me están diciendo las chicas estas [las espectadoras del directo] que no me molestes, ¿sabes lo que es molestar?".

Este corte de su directo ha sido subido a TikTok por la cuenta @tv_mandalina y se ha viralizado, haciendo que le lleguen muchas críticas a Marisol, a la que le han dicho que había muchos medios para evitar un embarazo no deseado y que no debería lamentar ser madre delante de su hija: "La maternidad es dura y esas edades supongo q más, pero no veo bien que le diga 'no me molestes', es una niña, quiere jugar con su mamá, sentirse acompañada", "Parece que no la quiere", "¡Qué barbaridad! ¿Cómo dices eso de tu niña?", "Anda que esa pobre niña escuchando esas cosas de su madre".