Leire Martínez se pronuncia tras su salida de La Oreja de Van Gogh: "Ahora es momento de estar tranquila, pensar las cosas y situarme"

La cantante ha reconocido en el programa que no quiere habla r mucho del tema ahora mismo y que "ya llegará el momento".

"Ahora es momento de estar tranquila, pensar las cosas y situarme. Cada uno tiene sus ritmos», ha señalado la artista. Por otro lado, también ha comentado que, "si dijera que estoy bien, o estoy mal, se malinterpretaría, pero no me quiero quedar en casa", ha recalcado.

La artista ya rompió su silencio en un mensaje al programa Juntos' de Telemadrid en el que ha reconocido que ella no ha firmado el comunicado y que contará lo ocurrido cuando "se encuentre bien": "El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado", ha asegurado.