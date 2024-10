El 'streamer' IlloJuan, muy criticado en redes tras pasarse a la música: "Da vergüenza"

"Debido a su contenido les aconsejamos que no lo escuchen", así comienza el álbum del 'streamer' y 'youtuber' malagueño, Juan Alberto , conocido en redes como IlloJuan , que ha sacado recientemente ocho canciones en su primera obra llamada ' Hotel Maligno '. Disponible en todas las plataformas, el creador de contenido ha asegurado que es un "regalo" para todos sus seguidores que disfrutaron de 'Marbella Vice', donde simuló que el videojuego 'Grand Theft Auto V' (GTA V) era la conocida ciudad andaluza. No obstante, los usuarios de las redes sociales han mostrado su rechazo a su propuesta musical, "da vergüenza ajena", sentencian en X (antiguo Twitter).

El malagueño, que cuenta con 4,2 millones de seguidores en Twitch y 2,28 millones en YouTube , es una de las figuras más queridas en el mundo del 'streaming' de España y Latinoamérica ya que consigue cautivar a la audiencia con su alegría y sentido del humor. Asimismo, los vídeo-reacciones y los 'gameplays' son el contenido que caracterizan a IlloJuan, por ello, que se atreva a sacar su propia música, no ha dejado indiferente a nadie.

El álbum, que cuenta con las colaboraciones de artistas tan destacados como los raperos Kase.O , y Foyone , también ha contado con la participación de otros creadores de contenido, como Jordi Wild , conocido por su popular podcast 'The Wild Project'. Además, destaca por la producción de Sceno , uno de los referentes de la música urbana en España, y cuenta con animaciones a cargo de 'MSU Drawings' .En clave cómica y dentro del contexto del 'roleplay', las canciones están llenas de referencias a memes , la cultura de internet y el universo del streaming, además de incluir guiños a la vida en Málaga, como el barrio del Churumbel.

Cabe destacar que el 'streamer' mencionó, antes del lanzamiento del álbum, que todas las canciones estaban hechas en un tono jocoso y siguiendo el 'roleplay' de 'Marbella Vice', por lo que no se tenían que tomar en serio. No obstante, su nuevo proyecto ha provocado numerosas críticas de los usuarios en redes sociales ya que han asegurado que, desde que rompió con la actriz y dobladora, Masi, está teniendo un cambio de comportamiento muy reprobable, a juicio de los internautas. "Ya sabemos por qué Masi dejó a IlloJuan", sentencia la cuenta de @AlterraTwit en X (antiguo Twitter), al igual que @Bailkun53 que manifiesta "¿alguien me puede explicar por qué IlloJuan ha hecho está tremenda mierda que da vergüenza ajena?".