Wall Street Wolverine incendia las redes con su crítica a los pensionistas: "Son el colectivo más egoísta de España"

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Numerosos usuarios, especialmente en plataformas como Twitter e Instagram, criticaron con dureza las palabras del influencer. Muchos recordaron que los jubilados han trabajado y cotizado durante décadas , contribuyendo al desarrollo económico de España , algo que Domínguez, al residir en Andorra, no hace desde hace años. De hecho, algunos señalaron que una gran parte de los pensionistas viven con pensiones mínimas que apenas cubren sus necesidades básicas, lo que contradecía la visión expuesta por Domínguez.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones no es nuevo. España, como otros países europeos, enfrenta un desafío importante debido al envejecimiento de su población y a la baja tasa de natalidad, lo que pone presión sobre la financiación a largo plazo del sistema de pensiones. En su vídeo, Domínguez sostenía que el modelo actual no es viable y que urge una reforma para evitar lo que él llama una "estafa intergeneracional". Según su punto de vista, los pensionistas, aunque víctimas de un sistema defectuoso, no exigen cambios que beneficien a las futuras generaciones, optando en su lugar por defender un modelo que él considera insostenible.

Las críticas no solo provinieron de los jubilados, sino también de otros sectores. El periodista y activista, Fonsi Loaiza, fue uno de los más críticos señalando la "hipocresía" de Domínguez por hablar de egoísmo mientras vive en Andorra para no contribuir fiscalmente en España. “Es una falta de vergüenza hablar de egoísmo cuando te mudas para no pagar impuestos”, escribió Loaiza en redes, reflejando una crítica compartida por muchos. Sin embargo, el youtuber no ha hecho caso a estos comentarios y ha seguido publicando contenido a modo de mofa de los pensionistas.