Entrevista a Manuel Turizo: "Me da mucho miedo el fracaso, equivocarme y que las cosas no funcionen"

La web de Informativos Telecinco ha charlado con el popular cantante colombiano sobre música, amor y la paternidad

El pasado 6 de octubre, Manuel Turizo fue la gran estrella del Día de la Hispanidad, cantando sus temazos en la Puerta de Alcalá

El artista está a punto de lanzar su nuevo álbum, al que ha bautizado como '201'

Manuel Turizo nos recibe en uno de los hoteles más exclusivos de Madrid. Enfundado en unas especie de Crocs azules con detalles plateados, pantalones al más puro estilo urbano, camiseta de tirantes verde caqui, camisa de seda, chaqueta tipo bomber, gafas de sol y gorra, el artista se reúne con la web de Informativos Telecinco.

El de Montería (Colombia) sólo tiene 24 años y es imposible que no hayas escuchado su nombre. O, por lo menos, su música, sobre todo su gran éxito, La Bachata, tema por el que consiguió un premio en los Billboard Latin Music Awards 2023 en la categoría Canción latina del año.

Es cercano, amable, seductor, risueño y un enamorado de la música. Acaba de lanzar su nuevo hit, Qué pecao, junto a Kapo, y se ha convertido en la nueva estrella del Día de la Hispanidad celebrado el pasado 6 de octubre en la emblemática Puerta de Alcalá de Madrid. Allí, este medio fue testigo de su hipnótico show.

Ahora, el intérprete de Una lady como tú está a punto de lanzar su nuevo álbum, al que ha bautizado como 201. Está previsto que lo lance en noviembre de este año. Hemos charlado con él sobre música, amor, paternidad y sobre cómo es más allá de un escenario.

Pregunta: ¿Qué me puedes contar de tu nuevo álbum, '201'?

Respuesta: Mucha música latina pero con estilos muy diferentes, entre 12 y 13 canciones y con pocas colaboraciones, porque siempre intento que la gente pueda descubrir un poco más de lo que puedo ofrecer artísticamente. Si Dios quiere y todo sale como lo planeado, salimos en noviembre.

P: ¿Cuál es tu frase favorita de todo el álbum?

R: (Piensa y saca el móvil para echar un vistazo a la lista de las canciones). La de "Después de lo malo viene lo bueno y tú no has visto lo buena que estás" es una de las que más me gusta, quizá porque me lo imagino y pienso que es como si estuviera molestando de forma graciosa a la otra persona, así como decirle: "Ay, bebé, que buena que estás mi amor". ¿Cuál más te podría decir? Todas son muy diferentes. "Plata para gastar" o "Yo no me vuelvo a enamorar" también me gustan. Tienes que escuchártelo, ya lo verás, ojalá te guste.

La vida te tiene que empujar hasta el límite para que decidas hacer las cosas y tomes el paso

P: Eso no lo dudes. Después de tantos éxitos, ¿te da miedo el fracaso?

R: Sí, me da mucho miedo. Soy bien perfeccionista, y cuando eres así, hay momentos en los que te frustras un poquito por eso mismo, por miedo a equivocarte o a que no funcionen las cosas.

P: ¿Tienes un plan B por si las cosas no salen como te esperas?

R: No, yo siempre he pensado en la música. También es mi plan Z. Yo digo que hay veces que la vida te tiene que empujar hasta el límite para que tú mismo creas y decidas hacer las cosas y tomes el paso. Yo antes de empezar tenía claro que a mí me encantaba la música, escribir y cantar, pero no me había atrevido a arrancar, hasta que dije: 'No tengo que perder nada, qué carajo, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo'.

P: Y lo conseguiste.

R: En eso estamos, sí.

P: Ahora que van a ser las elecciones de Estados Unidos hemos visto como algunos artistas como Anuel o Nicky Jam han mostrado su apoyo a Donald Trump y han sido duramente criticados. ¿Crees que un artista debe meterse en temas políticos?

R: Yo creo que eso es decisión de cada uno, si se siente identificado, le gusta y lo conoce, genial, si no, pues no.

P: ¿Tú lo harías?

R: No, lo he hecho en muy pocas ocasiones por cuestiones de mi país. Pero no me meto mucho en el tema, sinceramente. Primero porque no soy experto, y segundo porque siento que al tener voz hay gente que me escucha, y si digo algo tengo que saber bien de lo que hablo. No puedo ser un ignorante y empezar a hablar simplemente por una emoción que me dio.

P: ¿Crees que el físico juega un papel importante en la industria?

R: Siento que estamos en un momento que no lo es tanto como antes. Creo que somos mucho menos criticones y más abiertos a cosas diferentes, a conceptos distintos, a imágenes distintas, a personas distintas.

P: ¿Muchos artistas os sentís presionados por la apariencia?

R: Yo siento que no solamente los artistas nos sentimos presionados por la apariencia, siento que todos.

Yo no soy de hacer arrebatos o despilfarrar a lo loco

P: ¿Te gusta gustar?

R: Sí claro. A todos. Por ejemplo, yo te digo a ti que qué linda estás y que me encantan esos pendientes que te pusiste porque se te ven hermosos, y a ti eso te va a gustar, ¿entiendes? A todos nos gusta gustar y que nos elogien.

P: ¿Eres de lágrima fácil?

R: Yo creo que sí. Más por cosas de problemas de la vida, por situaciones duras. Por amor no tanto.

P: Dime una virtud y un defecto tuyo.

R: (Piensa) Una virtud que soy muy insistente. Un defecto que soy muy intranquilo.

P: Dime algo que hayas hecho que sea de rico, por ejemplo, alquilar un día un parque atracciones o comprarte una casa en las cinco ciudades que más te gustan.

R: Yo no soy de hacer arrebatos o despilfarrar a lo loco. Sí que me he gastado dinero en algunas cosas, como por ejemplo en un reloj o en un coche, pero siento que no es ser derrochador, porque son cosas con las que soñaba cuando era chiquito y que ahora que he podido permitírmelo lo he comprado. Si me dicen que, por ejemplo, me queda una semana de vida, haría un crucero con toda mi familia y amigos para ir a conocer el mar. Me encanta la playa, así que no querría nada más.

P: Al ser famoso, ¿te ha pasado que no te hayan dejado pagar, por ejemplo, en tiendas o en restaurantes?

R: Sí, es normal. A veces pasa que vas a un restaurante y el dueño quiere tener un detalle contigo porque le gusta tu música. Es bien frecuente.

P: Hace pocos días subiste una foto con tu novia, Joselina Sorza, te veo súper enamorado.

R: Sí, la verdad.

P: ¿Te has planteado la paternidad a corto plazo?

R: Sinceramente, ahora mismo no quiero. Hay mucho tiempo en la vida, y en este momento quiero seguir haciendo música y más proyectos. Ver qué se me ocurre. Creo que la juventud está para explotar todos tus sueños, ambiciones e ilusiones que tienes. Y ya después cuando pasas esa etapa es cuando creas tu familia y todo, porque parte de tus sueños pasan a un segundo plano ya que tienes una familia que depende de ti. Todavía me siento joven para tener hijos.

P: ¿Cuál es tu propósito en la vida?

R: Disfrutar lo que hago y ser feliz, y en este momento es la música. También está el hecho de querer hacer historia en la música y ser recordado cuando no estés obviamente, pero yo quiero pensar en el ahora y disfrutar de lo que estoy haciendo. En este momento es la música, pero yo no sé si el día de mañana puede ser otra cosa, como disfrutar pintando cuadros, y si soy feliz con eso, pues eso haré.

