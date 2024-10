El misterio de la sesión de fotos de los reyes Felipe y Letizia con Annie Leibovitz que todavía no ha visto la luz

Hace casi nueve meses estalló la noticia de que los reyes Felipe VI y Letizia iban a ser los protagonistas de una sesión de fotos que, pese a que todavía no ha visto la luz, se ha convertido en una de las más esperadas e histórica s. Ya no sólo porque Sus Majestades quedarán inmortalizados para celebrar los diez años de reinado de Felipe VI -y su 20º aniversario de boda con la reina-, sino también por la persona que está detrás del objetivo. La mismísima Annie Leibovitz , bautizada como la fotógrafa de las estrellas y la mejor pagada del mundo.

La escritora Sontag llegó a su vida a finales de la década de los ochenta y su relación siempre fue un secreto a voces, aunque ellas se referían la una a la otra como su amiga. "Éramos dos personas que nos ayudamos mutuamente en nuestras vidas. La palabra más cercana sigue siendo amigo", señaló la fotógrafa a The Guardian en 2006. Tampoco convivieron en el mismo hogar. "Fue un privilegio y un honor compartir la vida con ella. Tuvo un impacto enorme en mí y en mi trabajo. Por dura que fuera, era una persona mágica. Uno no podía evitar amarla. Y yo lo hice por encima de cualquier discrepancia. No he vuelto a estar con nadie", confesó a El País en 2021.