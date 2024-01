Los reyes Felipe y Letizia serán retratados como superestrellas: su encargo a la fotógrafa mejor pagada del mundo

Si hay algo a lo que los reyes Felipe y Letizia están acostumbrados es a posar. No hay acto oficial en el que no estén flanqueados por cámaras. Pero jamás se han enfrentado a una sesión de fotos como la que está fraguando Zarzuela. Annie Leibovitz, la fotógrafa mejor pagada del mundo, viajará a Madrid en cuestión de días para inmortalizarles como estrellas de Hollywood. Y esto no es ningún decir.