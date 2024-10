La desgarradora carta de Kate Cassidy, novia de Liam Payne: "Estábamos prometidos, seguiremos juntos pero no como planeábamos"

Se cumple una semana de la muerte del cantante y ex integrante de 'One Direction'

La familia de Liam Payne no podrá celebrar el funeral del cantante por el momento

Este miércoles se cumple una semana del fallecimiento del cantante Liam Payne a los 31 años. El joven británico falleció en Argentina tras precipitarse desde la tercer planta del hotel en el que se alojaba en Buenos Aires. La autopsia que se le practicó reveló que tenía múltiples sustancias y drogas en su organismo cuando ocurrieron los hechos. Entre ellas se encontró una sustancia denominada cocaína rosa o 'tusi' además de cocaína, benzodiazepina y crack.

Tras su muerte, su familia y círculo más cercano dedicaron unas breves y duras palabras acerca de lo ocurrido, pero decidieron mantenerse alejados del foco mediático pidiendo que se respetase su dolor y el duelo que estaban atravesando debido a la fatídica e inesperada pérdida. El resto de miembros del grupo británico, Louis Thomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles, también rompieron su silencio y publicaron una carta en sus redes sociales para despedir a su compañero y amigo.

Ahora, ha sido su novia Kate Cassidy, la que ha dedicado unas palabras a Liam acompañada de unas fotografías junto a él que ha publicado en su perfil de Instagram. En la carta, la joven influencer ha desvelado un detalle que hasta ahora se desconocía. Ambos estaban comprometidos y se pensaban casar en un año.

La carta de despedida de Kate Cassidy y las imágenes de la pareja:

La carta de Kate Cassidy a Liam Payne

"No sé muy bien por donde empezar. Mi corazón está tan destrozado que no puedo articular palabras. Ojalá pudieras ver el impacto tan grande que has tenido en el mundo, incluso con lo oscuro que se siente ahora. Has traído tanta felicidad y positividad a todo el mundo, a millones de fans, a tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres increíblemente amado por todo el mundo", comenzaba diciendo.

"Tu eres, porque no puedo decir eras, mi mejor amigo, el amor de mi vida, y cada persona a la que llegaste se sintió tan especial como yo. Tu energía era contagiosa, iluminabas todo a tu paso. Nada de esto se siente real y no puedo asimilar esta nueva realidad en la que no estas tú. Estoy intentando encontrar cómo vivir en un mundo en el que no estás a mi lado. Juntos fuimos niños de nuevo, siempre encontrábamos felicidad en las cosas más pequeñas. Liam, tenías el alma más noble y el espíritu más amante de la diversión. Siento que he perdido la mejor parte de mi vida. No puedo imaginar ni un día sin tu risa ni tu amor. Has traído mucha luz a mi vida. Hace unas semanas nos sentábamos juntos en un amanecer muy bonito mientras manifestábamos nuestra vida", añade.

"Conservo tu nota cerca, a pesar de que me dijiste que no la mirara. Esa nota decía: “Kate y yo, prometidos desde hace un año, juntos para siempre 444”. Liam, se que estaremos juntos para siempre pero no en la forma en la que teníamos planeado. Siempre estarás conmigo. Tengo al lado un ángel de la guarda ahora. Te amaré para el resto de mi vida y más allá, llevando nuestro sueño y memorias allá donde vaya", termina diciendo.

El cantante le habría escrito una carta a ella antes de fallecer en el que hacía referencia a ese compromiso, desconocido hasta ahora y revelado por su pareja a través de esta publicación de Instagram. En la misma publicación, en la última imagen, también ha añadido una explicación de por qué en sus cartas hace referencia a la combinación de números '444'.

Estos tres números simbolizan una combinación angelical, propia de los ángeles. Se suele pensar que estos números aparecen justo delante de una persona que se está siente sola y significa que, cuando aparece ese sentimiento, los ángeles de la guarda llegan para dar apoyo, seguridad y amor.

