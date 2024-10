Los integrantes de One Direction le escriben una desgarradora carta a Liam Payne tras su muerte: "Te queremos"

Liam Payne, Louis Thomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles saltaron a la fama en 2010 tras formar la boyband británico-irlandesa One Direction, que se formó durante el programa The Factor X. Durante seis años, los cinco integrantes del grupo causaron sensación. Así, tras la pausa indefinida del grupo en 2016, Payne lanzó su carrera como solista, mientras que el resto de integrantes siguieron su camino particular de la misma forma. Tras la muerte de Liam, sus compañeros se han despedido de él de forma conjunta. No obstante, tanto Louis Thomlinson como Zayn Malik también han querido darle el último adiós de forma individual, a diferencia de Niall Horan y Harry Styles.