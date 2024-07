La reacción de Donald Trump a la renuncia de Joe Biden: "El peor presidente en la historia de nuestro país"

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha decidido este domingo abandonar la carrera a la reelección , por el interés de su partido y del país. Así lo ha informado a través de una carta compartida en sus redes sociales, donde ha asegurado que "lo mejor para mi partido y para el país es que me retire".

A los pocos minutos de que el demócrata compartiera su decisión, las reacciones no se han hecho esperar, incluidas las de su rival, Donald Trump . El líder republicano ha descrito a Biden como "el peor presidente de la historia de nuestro país", según recoge la CNN.

Trump ha escrito también un mensaje en su red social Truth Social: "Él solo alcanzó la posición de presidente por mentiras, fake news, y no salir de su sótano. Todos los que le rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo fue".