La denuncia de Pablo González tras dos años encarcelado en Polonia: asegura que "le presionaron" y "le sugirieron suicidarse"

El periodista hispano-ruso Pablo González ha denunciado que durante sus casi dos años y medio encarcelado en Polonia, después de que el gobierno polaco lo acusara de espiar para Moscú, fue "amenazado, presionado" e incluso le "sugirieron suicidarse" . "La sesión con el psicólogo duró 15 minutos, de los cuales 13 fueron su monólogo. Me dijo que, si me pasaba algo, si me sentía mal, podía intentar suicidarme", ha declarado González a medios rusos.

"Durante todo ese tiempo me amenazaron y me presionaron. Les preguntaba: '¿Qué he hecho? ¿De qué me acusan?', y me decían 'Tú sabes'. Cuando te presionan tanto, significa que no tienen pruebas", advierte.