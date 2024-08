Los demócratas despiden a Biden a lo grande y Obama celebra que "haya pasado el testigo" a Kamala Harris

"Ahora depende de todos nosotros luchar por el país en el que creemos. Y no nos equivoquemos, va a ser duro. A pesar de la increíble energía que hemos sido capaces de generar en las últimas semanas --en los mítines y en las redes-- será una carrera reñida en un país muy dividido, donde muchos estadounidenses no creen que el Gobierno esté para ayudar", ha asegurado Barack Obama.

El expresidente de EEUU ha criticado a Trump, asegurando que lo que "está seguro" es que este "no pierde el sueño" por los problemas de la gente común, porque es "un multimillonario de 78 años que no ha dejado de quejarse de sus problemas desde que bajó por su escalera mecánica dorada": "Ha sido un flujo constante de quejas y agravios que en realidad ha ido empeorando ahora que teme perder contra Kamala. Las locas teorías de la conspiración, esta extraña obsesión con el tamaño de las multitudes. Y sigue y sigue".

"No abucheéis. Votad", ha instado, mencionando también que "no parece importarle que más mujeres pierdan su libertad reproductiva" y que, "sobre todo, quiere que la idea sea que el país está irremediablemente dividido". "No necesitamos cuatro años más de bravuconadas, torpezas y caos. Ya hemos visto esa película y todos sabemos que segundas partes nunca fueron buenas", ha clamado Obama.