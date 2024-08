Josep Borrell sobre Maduro: "No tiene legitimidad democrática, me ganaré otra reacción virulenta del régimen"

No tenemos ningún acta notarial que certifique el resultado y ese es el problema

Finalmente sobre la situación política de Venezuela , el alto representante europeo de Exteriores ha recordado que "no tenemos ningún acta notarial que certifique el resultado y ese es el problema", matiza.

"El Consejo ha decidido considerar que Nicolás Maduro no es un presidente democráticamente electo, no tiene legitimidad democrática, mañana me ganaré otra reacción virulenta del régimen de Maduro", ha concluido.