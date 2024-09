El mensaje de Gisèle Pelicot a las víctimas de violencia sexual: “No estáis solas”

En una breve declaración a la prensa antes del inicio de la audiencia en Aviñón (sureste de Francia) en la que se juzga a su ahora exmarido y a otros 50 hombres por haberla violado, Gisèle Pelicot quiso agradecer las muestras de apoyo que ha recibido desde el inicio del proceso, y en particular las manifestaciones organizadas en Francia este sábado.

“Gracias a todos vosotros tengo fuerzas para llevar esta lucha hasta el final. Esta lucha que dedico a todas las personas, mujeres y hombres que en el mundo son víctimas de violencia sexual. A todas esas víctimas, quiero decir hoy, mirad a vuestro alrededor, no estáis solos”, señaló.

El mismo Pelicot llamó anoche a su letrada desde la cárcel para contarle el diagnóstico médico y precisar que no podría estar presente este lunes en el Tribunal.

Zavarro volvió a negar que las dolencias que alega su cliente sean simplemente una excusa para no declarar y no comparecer y aseguró que confía en que no sea necesario posponer el proceso ‘sine die’.