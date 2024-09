Dominique Pélicot reconoce los hechos: “Soy un violador, como todos los que estamos en esta sala”

Dominique Pélicot, el hombre acusado de haber drogado durante diez años a su mujer, Gisèle , para violarla y para que hiciesen lo mismo decenas de hombres, ha reconocido los hechos en su declaración ante el juez. " Soy un violador , como todos los que estamos en esta sala. No pueden decir lo contrario", ha dicho, expresando que su mujer "no merecía esto" y ha pedido perdón. Asimismo, ha negado haber abusado de sus hijos y sus nietos.

Un total de 51 hombres se sientan en el banquillo durante este juicio, que por petición de la propia víctima se desarrolla sin restricciones de cobertura. De estos, 35 han reconocido haber mantenido relaciones pero con el matiz de que no entendían que fuese un abuso no consentido.

La víctima, Gisèle Pelicot , que ya ha relatado ante el tribunal su versión de los abusos que sufrió durante años a manos de su marido --y de los que no fue consciente hasta que la Policía se los desveló--, ha reaccionado a las palabras de su marido confesando que era "difícil escucharlo". " Durante 50 años viví con un hombre que no hubiera imaginado ni por un segundo que pudiera hacer estos actos. Tenía confianza total en ese hombre", ha dicho.

Este lunes pronunció unas breves palabras a las puertas de la sala para dar las gracias por los apoyos recibidos. Un día después de que se convocasen manifestaciones de apoyo , la mujer se mostró "profundamente emocionada", consciente de lo que ella misma ha descrito como una "responsabilidad". Ha dedicado su "lucha" a todas las personas que han sufrido violencia sexual, para que sepan que "no están solas".

"Te vamos a enseñar cosas que no te van a gustar", contó que le dijo entonces el comisario. Le mostró una imagen de una mujer violada por un hombre, pero no reconocía a ninguna de las dos personas. Ante la insistencia, terminó identificándose como la mujer inerte que aparece en la fotografía, a la que seguirían varias imágenes más de hechos similares.

En un primer registro en la vivienda, los investigadores no localizaron la droga con la que Dominique Pélicot dejaba inconsciente a su esposa, pero el hombre terminó reconociendo que escondía los botes de Temesta --lorazepan-- en botas de montaña.

Gisèle no vio los vídeos de los abusos hasta este mes de mayo, cuando comenzó a preparar el juicio, y vio por primera vez " escenas de violación insoportables", ante las que ella simplemente dijo estar "anestesiada". "Fui sacrificada en el altar del vicio", lamentó.

Estaba "como muerta", según sus propias palabras, con las que quisp señalar a quienes desfilaron sobre ella durante años. No se plantearon en ningún momento su posible sufrimiento: "Me ven como una muñeca de trapo , como una bolsa de basura".

Gisèle aseguró que no testificaba por sus propios intereses, sino para ayudar a otras mujeres que puedan ser víctimas de sumisión química. "El día en que una mujer se levante y no recuerde lo que hizo el día anterior se dirá a sí misma: he oído el testimonio de la señora Pélicot", señaló.