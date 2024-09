El hombre que imitaba los métodos del 'Monstruo de Aviñón' reconoce ser un “violador criminal”

Maréchal está inculpado no por violar a Gisèle Pelicot, sino a su propia mujer, Cilia, a la que administró para eso en una decena de ocasiones entre 2015 y 2020 medicamentos que la dormían, siguiendo las indicaciones de Dominique Pelicot, que participó con él en los abusos.

"He hecho mal a mi esposa, es muy grave", respondió cuando el presidente, Roger Arata, le interrogó sobre unas declaraciones durante la instrucción en las que decía que merecía la cadena perpetua, una pena a la que no puede ser condenado con los cargos por los que está encausado (como máximo serían 20 años).

Según su relato, Dominique Pelicot le propuso ir a violar a Gisèle, algo que rechazó porque no podía violar a una mujer que no fuera la suya. Luego, en una conversación entre ambos cuando su interlocutor supo que tenía mujer le convenció para drogarla y de esa manera poder abusar de ella.

"Si no hubiera conocido a Dominique Pelicot, nunca habría pasado al acto", aseguró Maréchal, que como antecedentes de su comportamiento delictivo explicó los abusos, en particular sexuales, que había vivido en su propia familia con su padre.

Jean-Pierre Maréchal le dio diferentes excusas sobre la presencia de ese extraño en su propia habitación que no le acabaron de convencer, pero la mujer no fue más allá y ni siquiera después de que se descubriera todo ha querido denunciarlo y constituirse en acusación particular, como sí ha hecho Gisèle Pelicot.