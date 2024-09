Uno de los acusados de Aviñón reconoce que agredió sexualmente a Gisèle Pelicot: "Fue una violación involuntaria"

Y cuando el presidente del tribunal fue más allá y le preguntó si sigue manteniendo que fue una violación involuntaria, respondió: "No fue voluntario, en todo caso. Pero estoy de acuerdo con usted en algo. Me tendría que haber ido mucho antes. Tendría que haber reaccionado mucho antes".

Dominique Pelicot rechazó el relato de Arata y de otros de los 49 hombres también además de ellos dos que afirman que era él quien llevaba la batuta y que era muy directivo. Puntualizó que él sólo decía lo que no había que hacer, en particular no usar violencia y que no había que despertarla.