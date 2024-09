Giséle Pelicot ruega en el juicio que no se proyecten los vídeos de las violaciones delante de sus hijos: "No podrían soportarlo"

Giséle ha suplicado al tribunal que los vídeos de las violaciones no se proyecten delante de sus hijos ni del público porque "no podrían soportarlo". Eso sí, quiere que las violaciones sean vistas en la sala porque son una prueba irrefutable de las atrocidades que ha padecido.

Dominique Pelicot mostró arrepentimiento y dijo "no culpar" a su mujer por "absolutamente nada". "Era muy feliz con ella, era todo lo contrario a mi madre", ha dicho, llorando. "Nunca he tocado a mis hijos ni a mis nietos. Soy un violado, como todos los demás en esta sala. Lo sabían todo, no pueden decir lo contrario. Ella no se merecía esto, lo admito", ha aseverado, según declaraciones recogidas por la cadena de televisión francesa BFM TV.