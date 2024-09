López Obrador apoya que Sheinbaum no invite a Felipe VI a su toma de posesión: "España debe cambiar esa postura prepotente"

El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador , ha brindado todo su respaldo a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum , en su decisión de no invitar al Rey Felipe VI a su toma de posesión la próxima semana, ha vuelto a criticar la "prepotencia" española y ha insistido en reclamar una disculpa por parte de España por el pasado colonial .

"Apoyo a la presidenta electa, si ella ya tiene una postura la suscribo, la respaldo, porque le tengo mucha confianza ", ha señalado López Obrador en su tradicional rueda de prensa diaria, después de que Sheinbaum haya explicado que no invitó al Rey sino al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque el monarca no había respondido a una carta de AMLO , como se conoce popularmente al mandatario saliente.

"No hubo respuesta pero no solo no hubo respuesta sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros", ha afeado este miércoles el mandatario, denunciando que frente a una "carta respetuosa y formal", "actuaron con mucha prepotencia".