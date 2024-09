España rechaza la exclusión del rey en la toma de posesión presidencial en México: no enviará a ningún representante

El Gobierno de España rechaza la exclusión del rey Felipe VI de la toma de posesión de la presidenta electa de México y comunica que no enviará a ningún representante, informa Elena Moral en el vídeo.

"Por este motivo -añade el comunicado de Exteriores- el Gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel".

El Gobierno español subraya que la decisión de no enviar a ningún representante a la toma de posesión de la nueva presidenta de México se ha adoptado en defensa del jefe del Estado y ante una actitud de ese país que afirma que no se entiende.

Una reunión de la que informó Albares en las redes sociales pero en la que no hizo referencia alguna a si al coincidir en ella con la canciller mexicana, Alicia Bárcena , hablaron de la polémica por no haber invitado al rey a la toma de posesión .

Por todo ello, insisten en que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer ante una decisión que no se entiende, y si México no invita al rey, como respuesta, ha acordado que no va nadie en representación de España.