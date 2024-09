Encuentran ocho cadáveres en el interior de una furgoneta en Sinaloa, México: estaban apilados y habían sido torturados

En el cierre de su gira de transición con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que asumirá el 1 de octubre, López Obrador declaró que a su Gobierno le "duelen todas las pérdidas de vidas humanas ", por lo que dijo que seguirán participando con las Fuerzas Armadas "para evitar los enfrentamientos" en la entidad, que no han cesado en casi 20 días.

"Y ojalá y se entienda que todos queremos vivir en paz y no es estigmatizar (…) Por eso estamos aquí, porque los de la Embajada de Estados Unidos sacaron una notificación (para que) no vayan a Sinaloa, que no vayan a Culiacán", indicó el mandatario sobre la alerta emitida desde Washington el pasado 12 de septiembre, tres días después del inicio de la escalada violenta.