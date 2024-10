Carla Barber habla sobre Joseph, padre de sus hijos: "Me equivoqué al escogerle porque no estaba bien"

"Pasé por un engaño personal con respecto a mi vida amorosa muy grande... Muy, muy grande. Por dentro me sentía rota, como que me costaba respirar. Me rompió, de verdad. Mi vida se desmoronó cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo. Yo estaba de cuatro meses, mi hijo tenía seis meses y decidí separarme. Me vi sola", ha señalado la médico especializada en medicina estética.