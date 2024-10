Katy, una de las acusadas por el crimen de Samuel Luiz, rompe a llorar al escuchar el desgarrador testimonio del padre

El lunes 28 de octubre fue una jornada especialmente emotiva en el juicio por la muerte de Samuel Luiz , el joven asesinado a golpes presuntamente por ser homosexual. Le tocó dar su testimonio al padre del chico, Maxsoud Luiz . No quitó la mirada de los acusados para decirles que trataron a su hijo peor que a un animal con patadas y puñetazos que -dice- han destrozado a su familia.

Cuando todavía no había pronunciado palabra, rompió a llorar , reconociendo el dolor que sienten él y su mujer, que no ha podido acompañarle porque estaba demasiado afectada.

“Nadie entiende a un padre o una madre, a no ser que pasen por esto que estoy pasando”, decía.

"Yo en los años que llevo no he visto una declaración tan sincera. Ha sido una demostración de humanidad", señalaba José Ramón Sierra, abogado de Kaio.

Solo uno de los acusados pudo mirarle a los ojos. "Es un padre que se acuesta y por la mañana cuando se despierta, su hijo pues ya no está", indicó Luis Salgado, abogado de Diego Montaña.

Esto en un juicio con renuncia de testigos por alguna de las partes y con petición de las acusaciones para que uno de los testigos, que no compareció en otra jornada, se le traiga por parte de las fuerzas policiales tras ratificar que estaba en Francia "cuidando de su abuelo en el hospital" y que no acudiría, pese que ya se le había comunicado la imposición de una sanción de 600 euros por no asistir con anterioridad. Finalmente, la magistrada acordó adoptar esta medida.