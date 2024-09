Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes: "La pasividad internacional ha dado alas a Israel"

"Hezbolá ha recibido golpes sin precedentes, pero también conserva muchos apoyos dentro de la sociedad libanesa", explica Álvarez-Ossorio. Tal y como señala el catedrático, "no es solo una milicia armada, sino que además tiene un partido político y organizaciones sociales que prestan ayuda muy importante al conjunto de la población chíi".

El principal enemigo a batir ahora es Irán. No obstante, sin la participación de Estados Unidos, el catedrático cree que no será posible esa intervención. "Estados Unidos no parece estar por la labor de meterse en una aventura militar de resultados inciertos", añade.