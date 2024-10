Nicolás Maduro anuncia una “reclamación” contra España para que “pague por el saqueo” de la conquista de América

En la misma línea, durante esta semana el mandatario venezolano no ha escatimado en críticas al día de la Fiesta Nacional de España, celebrada el fin de semana: "Ellos salen el 12 de octubre a celebrar el Día de la Raza, el Día de España. No podrían conseguir otro día, porque el 12 de octubre para toda América, sobre todo para nuestra América, es el día que empezó el genocidio, el exterminio, el esclavismo, el colonialismo. No es ningún día para celebrar, ni el Día de España, ni el día de nada. Es el día de la sangre, de la muerte, de la esclavitud", declaró.