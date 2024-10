El discurso de Biden en los últimos días de campaña: a Trump "tenemos que encerrarlo políticamente"

"Este es un tipo de también quiere reemplazar a todos los funcionarios públicos , a todos y cada uno. Cree que tiene derecho, en virtud del fallo del Tribunal Supremo sobre la inmunidad, a poder, si fuera necesario, eliminar físicamente, disparar, matar a alguien que crea que sería una amenaza para él. Suena como si hubiera dicho esto hace cinco años: 'Me encerrarían'. Tenemos que encerrarlo" , ha dicho mientras la multitud aplaudía para segundos después agregar: "Encerrarlo políticamente".

Biden ha subrayado que la democracia estadounidense "está en juego", instando a sus simpatizantes a pensar en lo que "sucedería" si Trump gana estas elecciones, y pidiendo el voto para la candidata demócrata. "Es una amenaza genuina para nuestra democracia , y eso no es una hipérbole. Este tipo es un peligro para la República", ha manifestado.

Ante esto, el magnate estadounidense ha criticado a Obama, llegando a llamarle un "verdadero idiota". "Creo que es un verdadero idiota, le he visto hacer campaña en los últimos días. Está tratando de hacer campaña porque (Harris) no es capaz, así que le han enviado para intentarlo, pero no lo va a conseguir".