Las autoridades de varios países europeos han anunciado este lunes la suspensión de todos los procedimientos de aquellas solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos sirios tras la caída el fin de semana del régimen del presidente de Siria, Bashar al Assad, que ha huido del país y se encuentra ya en Rusia. Israel no ha dudado en bombardear más de 75 objetivos del Estado Islámico tras la caída de Bashar Al Asad . Expertos como Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid descartan, no obstante, una crisis humanitaria .

Por su parte, el Gobierno austriaco ha suspendido también de forma temporal estas solicitudes de asilo hasta nuevo aviso y ha puesto en marcha un plan de deportación. Esto deja a unos 12.500 ciudadanos sirios a la espera, según informaciones del diario 'Kronen Zeitung'. "He ordenado al Ministerio preparar un plan para la repatriación y deportación apropiada de estos ciudadanos en los casos en que sea necesario", ha aseverado el ministro del Interior austriaco, Gerhard Karner, que ha afirmado que Viena tiene que "reevaluar la situación al completo".

De igual modo, la Secretaría de Estado de Migración de Suiza ha informado en sus redes sociales la suspensión de estas solicitudes "hasta nuevo aviso", pues actualmente las autoridades suizas "no pueden examinar de manera sustancial si existen motivos para conceder asilo y si es razonable exigir la ejecución de una expulsión".

"La razón de esta decisión son los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Siria. Sin embargo, la situación sigue sin estar muy clara. Detener estos procedimientos no implica rechazar las solicitudes, pero tampoco aceptarlas, al menos de momento", ha indicado la autoridad migratoria. En este sentido, ha confirmado que la medida ya ha entrado en vigor este mismo lunes y ha confirmado que aquellos que no hayan sido citados para una entrevista con las autoridades competentes no serán llamados de momento.