Asimismo, ha asegurado que el tiroteo fue "un acto de violencia sin sentido" . "Fue un crimen frío y calculado que robó una vida y puso en riesgo a los neoyorquinos", ha indicado, agregando además que no "ensalzan el asesinato de nadie", según la cadena NBC News.

El consejero delegado de UnitedHealth Group, Andrew Witty, reconoció el viernes que el sistema de salud de Estados Unidos "no funciona tan bien como debería". "Entendemos las frustraciones de la gente al respecto", subrayó en un artículo de opinión publicado en el diario 'The New York Times'.