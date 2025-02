"Era la primera vez que manejaba una moto de nieve. Yo iba detrás, mi amiga Martina iba conduciendo y en la última curva - literalmente, era la curva para aparcar - la moto, no sé por qué, no pudo girar y siguió de frente. Al estar yo inclinada para tomar la curva, como nos habían explicado, directamente me estampé contra un árbol. Me lo clavé a la altura de la cadera, me llevé las ramas (incluso llegué con algunas de ellas al hospital) y todo fue rapidísimo. Caí a la nieve y me asusté mucho porque no sentía ninguna parte de mi cuerpo. Esperando a la ambulancia me dio una hipotermia. Tenía las piernas agarrotadas y me las movilizaron los sanitarios. Sentí mucho dolor. Tiemblo de acordarme. Y me dieron algo para calmarme", cuenta en su último vídeo.