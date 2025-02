Y sobre Adara Molinero, continúa: "Hay personas que no se merecen mi respeto y no lo van a tener a menos que nazcan de nuevo. Yo sigo mi vida, sin hacerme la víctima, que eso parece que les jode a muchos; verme entera a pesar de que he vivido muchas situaciones difíciles. Pero, ¿que las decisiones de otros me intentan jod*r? Eso sí me ha pasado y pasa en mi vida. Digo lo que siento y pienso. Si se ofenden, ya no es mi problema. Respeto a quien me respeta", zanja Ivana Icardi, que tendrá que cambiar la custodia de su hija con Hugo Sierra tras su retorno a Mallorca.