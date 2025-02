Un fatídico 11 de enero, David Rodríguez y Anabel Pantoja tenían uno de sus peores días de su vida. La hija de una de las parejas más mediáticas en estos momentos ingresaba en el hospital durante 16 días que concluían con una investigación del Tribunal Superior de Justicia canario, que emitía un duro comunicado sobre la colaboradora por un posible caso de maltrato infantil. Anabel no tardaba en reaccionar: "Vamos a contarle al juez lo que ha ocurrido...". Tras la última hora de Leticia Requejo sobre el caso Anabel, parece que esta ha dado un giro total en su defensa.

El abogado Jesús A. Bethencourt, que podría presentarse como acusación particular en el caso Anabel, ha estado presente en 'TardeAR'. "Cuando hablamos de maltrato infantil, hablamos de una materia muy delicada. Entonces, aunque no lo parezca, quedan muchas acusaciones particulares y ya lo puedo decir, vinculadas incluso a la Iglesia católica que tienen interés en personarse y en formar acusación particular", ha adelantado el abogado en el programa de Telecinco.