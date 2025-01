Su cruce de miradas con el vicepresidente Vance demuestran la incomodidad. A la salida, Trump dejaba claro que no le ha gustado el sermón: "No me pareció un buen servicio. Muchas gracias. Podrían hacerlo mucho mejor". A Trump no le gusta que le sermoneen, menos después del frenesí legislativo de ayer, cuyas consecuencias ya sufren al otro lado de la frontera, donde ha decretado la emergencia nacional dejando a miles de migrantes y refugiados a las puertas del sueño americano. México, además, acaba de adelantar que tampoco los quiere allí: enviará de vuelta a sus países de origen a todos los deportados por Trump. Muchos habrán hecho el viaje en balde.