¿Por qué chocaron el helicóptero militar con un avión de pasajeros, en Washington? Un experto en aeronaves, Geoffrey Thomas, ha avanzado su análisis sobre las razones de este accidente señalando al Blackhawk, c omo principal sospechoso de el error fatal que llevó a la colisión en el aire. El helicóptero realizaba una "misión de entrenamiento" , sin tener ningún sistema electrónico de seguimiento activado".

"Se trataba de un vuelo de entrenamiento del helicóptero y aparentemente no tenía activado su sistema de seguimiento ADS-B (Vigilancia dependiente automática-transmisión). Esta es la señal que se envía al control de tráfico aéreo para rastrear aviones, ha explicado el especialista a Reuters, que considera "un trágico error" que estos entrenamientos se realicen cerca de aeropuertos.

Esta señal que no estaba activada "también es un componente vital de otro sistema llamado TCAS, que es un sistema para evitar colisiones de tráfico instalado en todos los aviones comerciales y militares, que les alerta sobre otros aviones en curso de colisión. Pero el ADS-B debe estar encendido” . Por esa razón el piloto del avión no podía ver el helicóptero.

"Creo que descubriremos que fue culpa de ellos, afirmó el experto aludiendo al piloto del helicóptero . "Si no estaban transmitiendo su señal ADS-B, el control del tráfico aéreo tampoco los podía detectar", dice el especialista que da la razón a las afirmaciones de Trump.

A eso se le suma que aunque "era una noche clara, pero es muy, muy difícil ver un helicóptero relativamente pequeño de noche . Y no olvidemos que están volando a baja altitud, un par de cientos de pies durante la mayor parte del tiempo antes del impacto. Y hay muchísimas luces por todas partes. Ya sabes, estás en este aeropuerto en medio de Washington", ha explicado Thomas las condiciones ambientales que favorecieron el accidente.

"No es, no es en la oscuridad, ya sabes, en una zona remota donde una sola luz sería muy visible. Hay luces por todas partes. Y habiendo volado muchas veces en la cabina de un avión de noche, es extremadamente difícil detectar otro avión de noche. Y de hecho, incluso durante el día, es difícil detectar otro avión visualmente·, argumenta, y es "por eso que el sistema TICAS es tan importante para la aviación actual. Si no tuviéramos TICAS hoy, con el tráfico dramáticamente aumentado, tendríamos colisiones cada dos o tres días”.