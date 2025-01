“El avión estaba en una rutina perfecta de aproximación al aeropuerto. El helicóptero estaba yendo directo al avión por un periodo extendido de tiempo. La noche estaba clara, las luces del avión estaban encendidas. ¿Por qué el helicóptero no fue arriba o abajo? ¿Por qué la torre de control no le dijo al helicóptero qué hacer en lugar de preguntarles si veían el avión? Esta es una mala situación que parece que se podría haber evitado. No está bien”, recalcó en su red social, Truth Social.