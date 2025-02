El agente registró la infracción que había cometido Hoffman, pero decidió no emitir una multa ya que se basó en el Artículo 4, Parte 2, Sección 6 de la Constitución de Arizona. Esta normativa establece que “los miembros de la legislatura gozarán del privilegio de no ser arrestados en todos los casos, excepto en traición, delito grave y alteración de la paz, y no estarán sujetos a ningún proceso civil durante la sesión de la legislatura, ni durante los quince días siguientes al comienzo de cada sesión”.