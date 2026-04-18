Trump ha repetido así una crítica recurrente hacia España, sobre la que lleva tiempo denunciando su falta de contribución económica a la Alianza Atlántica

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN".

Trump ha repetido así una crítica recurrente hacia España, sobre la que lleva tiempo denunciando su falta de contribución económica a la Alianza Atlántica. En marzo, sin ir más lejos, denunció que España era el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa.

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"¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España?": el mensaje de Trump

"¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. Da mucha pena verlo", ha manifestado en su plataforma Truth Social.

Pedro Sánchez llama a defender la democracia ante las guerras y la desigualdad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la acción en defensa de la democracia ante una veintena de dirigentes progresistas frente a las guerras, la desigualdad y la propagación de la desinformación.

En la apertura de la IV Reunión en defensa de la democracia que se celebra este sábado en Barcelona, Sánchez ha dicho que todos los presentes comparten una "preocupación" y una "responsabilidad" y les ha conminado a tomar decisiones.

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Ante líderes como el presidente de Brasil, Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; Colombia, Gustavo Petro, Sudáfrica, Cyril Ramaphoosa entre otros, Sánchez ha advertido que la democracia no puede darse por sentada y ha advertido de los peligros que la erosionan.

"Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad y la desinformación", ha indicado en la apertura de la cumbre, en la que ejerce como anfitrión.