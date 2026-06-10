Agentes de los Mossos d'Esquadra han compartido la foto del pistolero que ha matado de un disparo en la cabeza a un hombre frente a una comisaría de Barcelona

Matan a tiros a un hombre frente a una comisaría de la Policía Nacional en Barcelona

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han lanzado una alerta ciudadana en la que han compartido la imagen del hombre que supuestamente habría matado de un tiro en la cabeza en plena calle Balmes de Barcelona, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi y a unos pasos de una comisaría de la Policía Nacional. En la imagen se puede ver al presunto autor del disparo sosteniendo en una mano la pistola y en la otra un casco de bici. Además, el hombre es moreno, lleva unos pantalones cortos y una camiseta de color gris.

El crimen, que investigan los Mossos d'Esquadra, ha ocurrido a las 9:50 horas, cuando la víctima ha recibido un disparo en la cabeza, por la espalda, cuando caminaba en la confluencia de las calles Granada d'en Penedès y Balmes, a escasos tres metros de la comisaría de la Policía Nacional.

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El asesinato a tiros de este hombre

Agentes de la Unidad de Investigación Criminal (UIC) de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias sobre el asesinato, trabajan para identificar a la víctima y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias y el móvil del tiroteo.

Los agentes están tomando declaración a testigos presenciales del crimen, que han apuntado a que el asesinato lo habría cometido un hombre que, tras el disparo mortal, ha huido de la zona a pie.

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Se descarta que esté vinculado con la visita del papa a Barcelona

El lugar del suceso está próximo a la confluencia entre las calles Rosselló y Diagonal, desde donde esta tarde está previsto que salga el papamóvil con el que León XIV iniciará su recorrido hacia la Sagrada Familia, una zona que permanece cerrada al tráfico por motivos de seguridad.

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Fuentes policiales descartan que este tiroteo mortal esté relacionado con la visita del papa a Barcelona, que ha obligado a las fuerzas de seguridad a blindar la ciudad para garantizar la seguridad del evento.

Este crimen ocurre dos días después de que un hombre muriera tiroteado en un patio interior de una manzana de la calle Mineria, en la Zona Franca de Barcelona, una vía en la que el pasado 16 de mayo tuvo lugar otro asesinato por arma de fuego.