La deportista desapareció durante la prueba de natación, que se desarrollaba en el lago Woodlands

La organización del evento ha confirmado el fallecimiento a través de un comunicado en sus redes sociales

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TexasLa triatleta brasileña Mara Flávia Araújo, de 38 años, ha fallecido mientras participaba en el Memorial Hermann Ironman Texas, un suceso que ha conmocionado al mundo del deporte. La deportista desapareció durante la prueba de natación, que se desarrollaba en el lago Woodlands, y su cuerpo fue localizado horas después por los equipos de rescate.

La organización del evento ha confirmado el fallecimiento a través de un comunicado en sus redes sociales, donde ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados, además de agradecer la rápida actuación de los servicios de emergencia: "Lamentamos profundamente confirmar el fallecimiento de un participante durante la prueba de natación del triatlón IRONMAN Texas de hoy. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos del atleta y les ofrecemos nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Agradecemos la labor de los servicios de emergencia".

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No fue posible salvarle la vida

Según detallaron las autoridades locales, la alerta se activó a primera hora de la mañana, cuando se detectó que una participante no había completado el recorrido de natación, de aproximadamente 3,8 kilómetros.

Los equipos de rescate iniciaron entonces un operativo en la zona, centrando la búsqueda en torno a una de las boyas del circuito, donde se la había visto por última vez. A pesar de la intervención inmediata, no fue posible salvarle la vida.

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Araújo, que era muy conocida en redes sociales, había compartido horas antes de la prueba un mensaje en su cuenta mostrando su preparación para la competición.

Su fallecimiento ha generado una ola de reacciones y mensajes de condolencia en el ámbito deportivo y entre sus seguidores.