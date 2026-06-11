El encargado de la tienda a la que acudió David Salazar el día de su desaparición ha sido detenido por la muerte del joven

Juanfran, el encargado de la tienda a la que David Salazar fue a comprar en Badajoz, se derrumba al ser interrogado y lleva a los agentes hasta el cuerpo

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BadajozConmoción en Badajoz tras confirmarse el hallazgo del cadáver de David Salzar, el hombre de 32 años desaparecido desde el pasado 7 de junio. Durante la tarde del miércoles 10 de junio, la Policía Nacional confirmaba el hallazgo de su cadáver, así como la detención de una persona que podría estar implicada en los hechos investigados.

Fuentes de la Policía Nacional señalaban que "las numerosas actuaciones" llevadas a cabo por la Brigada de Policía Judicial de Badajoz han dado como resultado el hallazgo del cuerpo sin vida de David.

La detención

Ante ello, los investigadores resultaban que se había procedido a la detención de una persona que podría estar implicada en los hechos investigados, si bien no han ofrecido más información sobre su identidad, ni tampoco sobre las circunstancias de la muerte, debido a que se ha establecido el secreto de las actuaciones.

Sin embargo, desde 'Informativos Telecinco' se ha podido conocer que el detenido es el encargado de la tienda a la que David acudió a comprar dulces para sus hijos. el día de su desaparición. Según ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco', el acusado se ha derrumbado esta jornada mientras era interrogado por los investigadores y ha confesado dónde se encontraba el cadáver de la víctima.

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Lo confirma Jorge Adonay, presidente y fundador de la plataforma Adonay, que ha ofrecido apoyo a la familia de David todos estos días de incertidumbre: "Esta información la corrobora un familiar directo de David",

Las cámaras de seguridad, claves

David desapareció el pasado 7 de junio en el barrio de Suerte de Saavedra tras acudir a media tarde a una tienda de la franquicia Horno de Extremadura, ubicada en la calle Luis Andreu Fernández Molina y en la que Juanfran ejercía como arrendatario. Sus familiares aseguraron desde el primer momento que el joven no había salido del establecimiento.

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Una cámara de vigilancia le grabó entrando al local, pero no saliendo del mismo. Precisamente, han sido estas cámaras de seguridad ubicadas en un bar cercano a la tienda a la que acudió David las que han resultado claves para encontrar el cadáver del joven desaparecido.

La desaparición de David

El cuerpo de David Salazar ha sido hallado en un camino de tierra ubicado entre las barriadas de Cerro de Reyes y Tulio. Jorge Adonay asegura que el lugar ya había sido rastreado por la familia, ya que se encuentra a menos de un kilómetro del domicilio. El cadáver ya se encuentra en el Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

Este vecino desaparecido de 32 años fue visto por última vez el domingo tras salir de su domicilio a comprar a una tienda próxima de la barriada de Suerte de Saavedra, tras lo que su familia interpuso una denuncia en comisaría pacense y familiares y amigos realizaron también desde ese momento distintas batidas por la zona.

Según ha explicado la Policía Nacional, tras las numerosas actuaciones llevadas a cabo por la Brigada de Policía Judicial de Badajoz, se ha logrado dar con el cuerpo sin vida del desaparecido esta misma tarde en Badajoz.

Ahora, la Policía Nacional investiga la muerte de David S.E., a quien se perdió la pista el pasado domingo, 7 de junio. Por su parte, la organización SOS Desaparecidos, que había pedido colaboración ciudadana para encontrar a este varón, ha desactivado esta alerta en sus redes sociales, indicando que ha sido "localizado sin vida".

¿Cómo aportar información sobre un desaparecido?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.